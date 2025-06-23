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У Києві пролунали сильні вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві пролунали сильні вибухи
Гучно у Києві
фото з відкритих джерел

На Київ летять балістичні ракети 

У ніч на 23 червня Росія атакує масовано атакує Київ. Спочатку у столиці лунали вибухи через «шахеди», а зараз через ракети. Про це повідомляє «Главком».

Росія атакували Київ «шахедами», внаслідок ударів виниклі пожежі, було зафіксовано влучання уламків. Але на цьому окупанти не зупинилися та запустили на столицю балістичні ракети – пролунала серія гучних вибухів.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

Крім того, російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Теги: балістичні ракети Київ вибух

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