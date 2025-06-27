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У ДТП на Київщині загинув пасажир мопеда, за кермом якого був 13-річний підліток

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У ДТП на Київщині загинув пасажир мопеда, за кермом якого був 13-річний підліток
Правоохоронці Київщини розслідують аварію, в якій загинув неповнолітній
фото: поліція Київської області/Facebook

Двоє підлітків їхали узбіччям на мопеді в напрямку столиці

У Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув 15-річний підліток. Легковик зіткнувся з мопедом, на якому їхали двоє неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

Повідомляється, що днями на 83-му кілометрі автодороги Київ–Одеса, неподалік міста Біла Церква, сталася дорожньо-транспортна подія. Як вдалося встановити правоохоронцям, двоє підлітків їхали узбіччям на мопеді в напрямку столиці. Позаду рухався легковик «KIA», який допустив зіткнення з мопедом.

Двоє підлітків їхали узбіччям на мопеді в напрямку столиці
Двоє підлітків їхали узбіччям на мопеді в напрямку столиці
фото: поліція Київської області/Facebook

«Внаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир, 13-річного кермувальника мопеда ушпиталили з тілесними ушкодженнями», –повідомили поліцейські.

Водія легковика затримано в процесуальному порядку. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смертельні наслідки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У поліції нагадали, що керувати мопедами дозволено з 16 років за наявності відповідної категорії і закликали усіх учасників неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. 

Нагадаємо, працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП на Львівщині, у якій постраждав неповнолітній. Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі Київ – Чоп поблизу зупинки села Красів Львівської області. За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода – сімнадцятирічного хлопця.

Також у Кривому Розі сталася смертельна аварія. 18 червня близько 16:50 на проспекті 200-річчя Кривого Рогу зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ 1975 року народження. Також постраждали три жінки – водійка Hyundai та пасажирки BMW і ВАЗ. Для надання медичної допомоги їх госпіталізували до міської лікарні.

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Теги: ДТП діти Київщина

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