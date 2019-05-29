На Лісовому масиві жінка випала з дев’ятого поверху з подушкою та ковдрою (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поруч з тілом жінки лежала подушка і ковдра Фото: Інформатор

Жінка загинула на місці падіння

У середу, 29 травня, на Лісовому проспекті, 33 у Києві жінка випала з вікна дев'ятиповерхового будинку.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов о 5:56. Про це повідомляє Інформатор.

Спочатку жінка, яка мешкає у квартирі на першому поверсі, почула грюкіт, а коли визирнула на вулицю, то побачила страшну картину: на землі лежала мешканка квартири дев'ятого поверху.

Жінка викликала «швидку», однак медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Поруч з тілом жінки лежала подушка і ковдра. Загиблій близько 55 років.

На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативні групи. Подробиці інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 28 травня у Подільському районі Києва з Рибальського моста в річку Дніпро стрибнув чоловік. Попередньо, він намагався покінчити життя самогубством.