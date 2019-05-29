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    На Лісовому масиві жінка випала з дев’ятого поверху з подушкою та ковдрою (фото, відео)

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    Поруч з тілом жінки лежала подушка і ковдра - На Лісовому масиві жінка випала з дев’ятого поверху з подушкою та ковдрою (фото, відео)
    Поруч з тілом жінки лежала подушка і ковдра
    Фото: Інформатор

    Жінка загинула на місці падіння

    У середу, 29 травня, на Лісовому проспекті, 33 у Києві жінка випала з вікна дев'ятиповерхового будинку.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов о 5:56. Про це повідомляє Інформатор.

    Спочатку жінка, яка мешкає у квартирі на першому поверсі, почула грюкіт, а коли визирнула на вулицю, то побачила страшну картину: на землі лежала мешканка квартири дев'ятого поверху.

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    Жінка викликала «швидку», однак медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

    Поруч з тілом жінки лежала подушка і ковдра. Загиблій близько 55 років.

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    На Лісовому масиві жінка випала з дев’ятого поверху з подушкою та ковдрою (фото, відео)
    На Лісовому масиві жінка випала з дев’ятого поверху з подушкою та ковдрою (фото, відео)
    На Лісовому масиві жінка випала з дев’ятого поверху з подушкою та ковдрою (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативні групи. Подробиці інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося,  28 травня у Подільському районі Києва з Рибальського моста в річку Дніпро стрибнув чоловік. Попередньо, він намагався покінчити життя самогубством.

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