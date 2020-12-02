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    Трагічне ДТП із вантажівками: поліція відкрила провадження

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    Вантажівка DAF врізалась у припарковану на узбіччі в попутному напрямку вантажівку Renault - Трагічне ДТП із вантажівками: поліція відкрила провадження
    Вантажівка DAF врізалась у припарковану на узбіччі в попутному напрямку вантажівку Renault
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські проводять слідчі дії на місці смертельного ДТП

    Правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди за участі двох вантажівок на проспекті Перемоги в Києві.

    Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Правоохоронці попередньо встановили, що 20-річний водій вантажного автомобіля  DAF не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованою на узбіччі в попутному напрямку вантажівкою Renault. Внаслідок ДТП водій DAF загинув на місці події.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин та причин цього трагічного ДТП.

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    Трагічне ДТП із вантажівками: поліція відкрила провадження
    Трагічне ДТП із вантажівками: поліція відкрила провадження
    Трагічне ДТП із вантажівками: поліція відкрила провадження
    Трагічне ДТП із вантажівками: поліція відкрила провадження

    Як повідомлялося раніше, у ніч на середу, 2 грудня, у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

    В кабіні автомобіля DAF було затиснуто тіло водія, 2000 р.н. За допомогою ручного обладнання та електроінструменту рятувальники деблокували тіло водія.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ кримінал вантажівки смерть водій рятувальники
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