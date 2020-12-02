Трагічне ДТП із вантажівками: поліція відкрила провадження

Вантажівка DAF врізалась у припарковану на узбіччі в попутному напрямку вантажівку Renault

Поліцейські проводять слідчі дії на місці смертельного ДТП

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди за участі двох вантажівок на проспекті Перемоги в Києві.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що 20-річний водій вантажного автомобіля DAF не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованою на узбіччі в попутному напрямку вантажівкою Renault. Внаслідок ДТП водій DAF загинув на місці події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин та причин цього трагічного ДТП.

Як повідомлялося раніше, у ніч на середу, 2 грудня, у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

В кабіні автомобіля DAF було затиснуто тіло водія, 2000 р.н. За допомогою ручного обладнання та електроінструменту рятувальники деблокували тіло водія.