Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
На місці ДТП загинув водій бензовоза
У ніч на середу, 2 грудня, у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.
Про це повідомляють Вартові еспресо.
Удар був такої сили, що передня частина автоцистерни знищена вщент.
Водій бензовоза отримав травми, несумісні з життям. Щоб дістати тіло загиблого, знадобилась допомога рятувальників спеціального аварійно-рятувального загону ДСНС.
Водій вантажного Renault не постраждав.
Обставини пригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.
Як повідомлялося, 1 грудня близько 20:10 на вулиці Івана Виговського, 13 в Києві сталося ДТП за участі чотирьох автомобілів. Серед постраждалих є діти.