Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)

На місці ДТП загинув водій бензовоза

У ніч на середу, 2 грудня, у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

Про це повідомляють Вартові еспресо.

Удар був такої сили, що передня частина автоцистерни знищена вщент.

Водій бензовоза отримав травми, несумісні з життям. Щоб дістати тіло загиблого, знадобилась допомога рятувальників спеціального аварійно-рятувального загону ДСНС.

Водій вантажного Renault не постраждав.

Обставини пригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 1 грудня близько 20:10 на вулиці Івана Виговського, 13 в Києві сталося ДТП за участі чотирьох автомобілів. Серед постраждалих є діти.