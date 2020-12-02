  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)

    • Розсилка
    Загиблого водія бензовоза діставали рятувальники - Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Загиблого водія бензовоза діставали рятувальники

    На місці ДТП загинув водій бензовоза

    У ніч на середу, 2 грудня, у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum, водій якої відпочивав.

    Про це повідомляють Вартові еспресо.

    Удар був такої сили, що передня частина автоцистерни знищена вщент.

    Водій бензовоза отримав травми, несумісні з життям. Щоб дістати тіло загиблого, знадобилась допомога рятувальників спеціального аварійно-рятувального загону ДСНС.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)
    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: бензовоз врізався в вантажівку (фото, відео)

    Водій вантажного Renault не постраждав.

    Обставини пригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 1 грудня близько 20:10 на вулиці Івана Виговського, 13 в Києві сталося ДТП за участі чотирьох автомобілів. Серед постраждалих є діти.

    Теги: ДТП Київ ДСНС вантажівки водій рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies