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    Третина каналізаційних колекторів у Києві в аварійному стані

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    <p>&laquo;Київводоканал&raquo; оновлює каналізаційні колектори</p> - Третина каналізаційних колекторів у Києві в аварійному стані

    «Київводоканал» оновлює каналізаційні колектори

    Цього року заплановано реконструкцію низки колекторів

    У Києві кількість зношених та аварійних каналізаційних колекторів перевищує 30%.

    «Київводоканал» активізує зусилля по оновленню та модернізації мереж, повідомляє прес-служба компанії.

    Один із основних факторів, який впливає на оперативність проведення робіт, - фінансування проектів. Масштаби робіт є значними, тому «Київводоканал», крім власних ресурсів, намагається залучити до нагальної справи міжнародні організації, державні кошти та кошти місцевої влади.

    «На 2019 рік міською владою Києва передбачене фінансування в рамках Програми економічного і соціального розвитку Києва. Це суттєва допомога міста, яка дасть змогу пришвидшити роботи по оновленню каналізаційних колекторів, забезпечивши таким чином якісне та безперебійне надання послуг з централізованого водовідведення», - повідомив «Київводоканал».

    В рамках Програми економічного і соціального розвитку Києва, зокрема, фінансуються наступні проекти:

    • Реконструкція лівобережного колектора з об’їзною дорогою
    • Реконструкція колектора Д=400-500 мм по Оболонському просп
    • еконструкція колектора Д=800-900-2000 мм по вул. Вербовій
    • Реконструкція колектора Д=1000-1200-2000-2200 мм по просп. Правди та вул. Попова
    • Реконструкція головного міського каналізаційного колектора
    • Реконструкція дюкерних переходів через Дніпро
    • Реконструкція 3 черги Ново-Дарницького колектора Д=2980 мм
    • Реконструкція Шліхтеровського колектора ДУ=600‐700-9001250‐1450-2450 мм
    • Будівництво південно-західного колектора, 1-4 пускові комплекси. 

    Крім того, за кошти міського бюджету проводиться каналізування малоповерхової забудови району «Біличі» та «Ново-Біличі» в Святошинському районі Києва, а також реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації (БСА).

    «В контексті зношеності каналізаційних мереж, яка накопичувалася роками, варто особливо наголосити на проблемі старих залізобетонних колекторів. Каналізаційні мережі із залізобетону будувалися в радянські часи, хоча залізобетон як матеріал не підходить для зведення колекторів. Як наслідок – масштабні аварії в наш час у багатьох містах: Черкасах, Сумах, Миколаєві, Прилуках, Харкові, Києві, Бердянську тощо», - зазначили у «Київводоканалі».

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