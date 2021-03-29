Трьох мешканців київської багатоповерхівки врятовано під час пожежі (фото)

Інцидент стався в Голосіївському районі Києва

Трьох чоловік врятовано сьогодні, 29 березня, під час гасіння пожежі у багатоповерховому будинку столиці. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

Як стало відомо, повідомлення про пожежу на просп. Академіка Глушкова, 37, що у Голосіївському районі столиці, надійшло о 01:18. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що з вікна квартири на девʼятому поверсі йде густий чорний дим. Рятувальники відразу приступили до оперативного розгортання та евакуації людей. В ході розвідки було встановлено, що загоряння виникло в квартирі на девʼятому поверсі 21-поверхового житлового будинку. Вогнеборці негайно ж приступили до гасіння.

О 01:47 загоряння було локалізовано на площі 10 кв. м. та о 01:57 ліквідовано.

В ході ліквідації рятувальники врятували трьох осіб, які під час виникнення пожежі знаходилась в квартирі. Їх рятувальники виводили по сходовій клітині, надавши апарати на стиснутому повітрі аби люди могли спокійно пройти через задимлення.

Внаслідок пожежі повністю згоріли два дивани та телевізор, частково пошкоджено дерев’яні меблі, закопчено стіни та стелю кімнати.

Жертв та постраждалих немає.

На місці події було залучено пʼять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 25 березня, у Києві через захаращений балкон виникла пожежа на вул. Малишка, 27, що у Дніпровському районі.