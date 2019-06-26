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    Масштабна пожежа у Києві: загорілися склади із секонд-хендом (відео)

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    Пожежа у Києві, 26 червня - Масштабна пожежа у Києві: загорілися склади із секонд-хендом (відео)
    Пожежа у Києві, 26 червня
    Фото: Facebook dtp.kiev.ua

    На місці пожежі працюють близько 20 одиниць техніки і понад 60 рятувальників

    У Києві в районі Великої Окружної дороги ввечері у середу загорілися склади із секонд-хендом.

    Про це 26 червня повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    «Горять склади секонду. На місці близько 20 одиниць техніки і понад 60 рятувальників. Локалізувати вогонь поки що не виходить. Речі горять, як нафта», - говориться у повідомленні.

    Обставини пожежі встановлюються.

    Раніше «Главком» повідомляв, що в районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.

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