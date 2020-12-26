У залізничному вагоні на Полтавщині згоріло двоє чоловік (фото)

Пожежа сталася в вагоні, який перебував на ремонті

25 грудня в селі Копили на Полтавщині згорів залізничний вагон, що перебував на ремонті у місцевому центрі з ремонту та експлуатації колійних машин «Укрзалізниці». Про це повідомляє обласне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Під час гасіння пожежі

До гасіння залучалося 8 чоловік особового складу 2-ї та 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 3 одиниці техніки. Пожежу було локалізовано о 22:58, а о 00:27 – ліквідовано. Причина пожежі встановлюється

«Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла без ознак життя двох громадян, які направлені до Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у ніч на п’ятницю, 18 грудня, у місті Яготин сталося загорання хвостового вагону електропотягу.