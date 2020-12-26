  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У залізничному вагоні на Полтавщині згоріло двоє чоловік (фото)

    • Розсилка
    <p>Вагон перебував на ремонті у місцевому підприємстві &laquo;Укрзалізниці&raquo;</p> - У залізничному вагоні на Полтавщині згоріло двоє чоловік (фото)

    Вагон перебував на ремонті у місцевому підприємстві «Укрзалізниці»

    Фото: ДСНС України у Полтавській області

    Пожежа сталася в вагоні, який перебував на ремонті

    25 грудня в селі Копили на Полтавщині згорів залізничний вагон, що перебував на ремонті у місцевому центрі з ремонту та експлуатації колійних машин «Укрзалізниці». Про це повідомляє обласне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Під час гасіння пожежі

    Під час гасіння пожежі

    До гасіння залучалося 8 чоловік особового складу 2-ї та 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 3 одиниці техніки. Пожежу було локалізовано о 22:58, а о 00:27  – ліквідовано. Причина пожежі встановлюється

    «Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі були виявлені тіла без ознак життя двох громадян, які направлені до Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, у ніч на п’ятницю, 18 грудня, у місті Яготин сталося загорання хвостового вагону електропотягу.

    Теги: пожежа рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies