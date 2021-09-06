Голова афганської громади у Києві поскаржився на умови для біженців

В Україні мешкає приблизно 5000 афганців, дві тисячі з них перебувають в країні нелегально або напівлегально

Афганським біженцям відмовляють в наданні допомоги, навіть якщо в них є довідка, що вони звернулись до України за прихистком. Про це в інтерв’ю для DW розповів голова афганської общини в Києві Наім Мохаммад.

Він розповів, що міграційна служба видає тимчасові довідки про те, що особа звернулась до України по захист, але потім ці довідки треба продовжувати, адже вони діють три-чотири місяці.

«З цими довідками ніхто не бере на роботу, з ними немає можливості отримати водійські права або відкрити рахунок в банку. Без допомоги Уповноваженого Верховного коміссара ООН у справах біженців неможливо влаштувати дитину в садок або школу, звернутись до лікарні. Куди я тільки не дзвонив, як тільки чують, що афганець, одразу кажуть ні. Тому, як не крути, я можу сказати, що в Україні умови для біженців дуже погані», – розповів голова общини.

За словами Мохаммада, його земляки цілком задоволені прийомом в аеропорту, розповідають, що їх відразу зустрічали всі відповідальні служби разом СБУ, міграційна служба, МВС, навіть «швидка допомога», але далі ситуація з біженцями в Україні не дуже радісна.

«Ті, хто мав національний паспорт, відразу отримували українську візу на два тижні. Тих, хто прибув без документів, відправили в табори для біженців, багатьох, наприклад, до табору в Чернігові. Є ще табори в Одесі, на Волині, в Ужгороді. Однак у таборах, як я розумію, місць усім не вистачить. Також Україна не має дешевого або безкоштовного житла на такі випадки. Є й проблеми з забезпеченням біженців відповідними документами. На сьогодні міграційна служба видає тимчасові довідки (довідки про те, що особа звернулася за захистом до держави Україна. – Ред). Ці довідки діють три-чотири місяці, потім їх треба подовжувати – інколи їх не подовжують і ухвалюється рішення про депортацію. І мої земляки, звичайно, не повертаються до Афганістану, а продовжують перебувати в Україні, оскаржуючи її в суді», – зазначив афганець.

Наїм Мохаммад утік з Афганістану до Києва в 1988 році. За 33 роки життя в Україні він отримав паспорт громадянина України і очолив Афганську громаду в місті Києві. В Україні мешкає приблизно 5000 афганців, дві тисячі з них перебувають в країні нелегально або напівлегально.

Нагадаємо, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

До слова, міграційна служба Києва влаштовує перевірки дотримання іноземними громадянами правил перебування в Україні.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.