На Житомирщині затримали підозрюваного у вбивстві жінки й дитини

Зловмисник убив жінку і дитину і підпалив квартиру, щоб приховати злочин

22-річний чоловік визнав свою вину

Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 36-річної житомирянки та її 13-річної доньки – їхні тіла з ознаками насильницької смерті були знайдені у власній квартирі після ліквідації пожежі.Про це повідомляє поліція Житомирської області.

«На світанку 5 вересня на території Ружинської громади поліцейські затримали 22-річного житомирянина. Правоохоронці вилучили беззаперечні докази його причетності до вчинення тяжкого злочину. Свою вину молодик визнав. Попередньо відомо, що із загиблою жінкою він був знайомий та вдався до вбивства для заволодіння майном з оселі. Вбивство двох людей намагався приховати за влаштованою у квартирі пожежею», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний з місця події поїхав автомобілем, який належав загиблій жінці. Окрім того, з її квартири зникли золоті ювелірні вироби.

«За допомогою записів камер відеоспостереження ми оперативно відслідкували напрямок руху автівки. Працювали оперативники кримінальної поліції, кінологи зі службовими собаками», – поінформував т.в.о. начальника ГУНП в Житомирській області Артем Лисогор.

До затримання підозрюваного були залучені до 40 нарядів швидкого реагування, бійці КОРДу та рота поліції особливого призначення. Загалом територію Житомирщини комплексно відпрацьовували до 200 поліцейських.

«Дякуємо вінницьким і київським колегам, які швидко відреагували на наші повідомлення і перекрили можливість відходу підозрюваного до іншого регіону», – додав Лисогор.

Зараз вирішується питання про оголошення чоловікові підозри у вчиненні злочину, передбаченого пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК (Умисне вбивство двох або більше осіб; малолітньої дитини).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в одному з житлових районів Житомира 4 вересня сталася трагедія. Невідомі вбили матір та її дитину, а згодом підпалили їхню квартиру, аби приховати сліди свого злочину.

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