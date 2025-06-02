П'яна водійка отримала протокол після нічних посиденьок з подругами у парку

Після зауваження та прохання залишити громадську зону, порушниці одразу ж дослухалися поради і спробували поїхати... на автомобілі

Троє дівчат влаштували вночі п’яні посиденьки на території парку «Володимирська гірка»

Нічне патрулювання парку «Володимирська гірка» для працівників «Муніципальної охорони» обернулося несподіваним затриманням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Муніципальну охорону.

Муніципали помітили трьох жінок, які розпивали алкогольні напої на території парку. Після зауваження та прохання залишити громадську зону, порушниці одразу ж дослухалися поради і спробували поїхати... на автомобілі. І це попри те, що водійка перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Під час перевірки виявилося, що вміст алкоголю у крові водійки становив 2,03 проміле фото: Муніципальна охорона/Facebook

Охоронці оперативно зупинили авто та викликали поліцію. Перевірка показала, що вміст алкоголю у крові водійки становив 2,03 проміле, що значно перевищує допустиму норму.

На жінку склали адміністративний протокол фото: Муніципальна охорона/Facebook

У результаті на жінку склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Нагадаємо, патрульні поліцейські на вулиці Братиславській зупинили чоловіка, який перебував напідпитку та ніс підозрілий металевий контейнер зеленого кольору. Під час подальшої перевірки правоохоронці з’ясували, що 39-річний киянин переносив боєприпаси, які з його слів йому нещодавно подарував товариш на день народження.