Vodafone отримає ліцензію іншого мобільного оператора

«ТриМоб» використовуватиме радіомережу Vodafone на умовах комерційного національного роумінгу

Мобільний оператор «ТриМоб» передає ліцензію на використання радіочастотного спектра в Києві оператору Vodafone. Це має поліпшити якість зв'язку в столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Мобільний оператор повідомив Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), про намір передати Vodafone індивідуальні права на користування радіочастотним спектром. Йдеться про смуги 1940-1945 МГц / 2130–2135 МГц у Києві.

Vodafone отримає нову ліцензію, натомість «ТриМоб» використовуватиме радіомережу Vodafone на умовах комерційного національного роумінгу.

«Передача частот створює передумови для більш ефективного використання радіочастотного ресурсу у столиці та сприятиме підвищенню якості надання електронних комунікаційних послуг абонентам», – наголошує пресслужба компанії.

Нацкомісія вже схвалила заявку про передачу ліцензії Vodafone. Мобільний оператор запевнив абонентів, що для них нічого не зміниться: українці надалі отримуватимуть послуги зв’язку на підключених умовах.

Які є тарифи у «ТриМоба»

Клієнтів забезпечують пакетами послуг контракту і передплати.

Абонентів контракту забезпечують такими пакетами послуг:

Mobile M (8,5 ГБ трафіку, 150 хв на інші мережі, 50 SMS) – 70 грн/міс.;

Mobile L (16 ГБ трафіку, 300 хв на інші мережі, 150 SMS) – 130 грн/міс.;

Mobile XL (25 ГБ трафіку, 500 хв на інші мережі, 300 SMS) – 212,5 грн/міс.;

Інтернет Безлім (необмежений трафік, 1 тис. хв на інші мережі, 1 тис. SMS) — 314,5 грн/міс.

Абонентів передплати забезпечують такими пакетами послуг:

green (5 ГБ трафіку, 300 хв на інші мережі) – 75 грн/міс.;

Інтернет М + eSIM (7,5 ГБ трафіку, 100 хв на інші мережі, 100 SMS) – 80 грн/міс.;

Інтернет Безлім (необмежений трафік, 1 тис. хв на інші мережі) – 382,50 грн/міс.;

Річний 2020 (2,5 ГБ трафіку, 50 хв на інші мережі) – 400 грн/рік.

Існують ще й тарифи для юридичних осіб. Так, пакет «Бізнес М» коштує 74 грн/міс. і забезпечує 10 ГБ трафіку, 200 хв на інші мережі, 100 SMS. За тарифний план «Бізнес L» потрібно заплатити 127,5 грн/міс., у нього входить 20,5 ГБ трафіку, 400 хвилин на розмови і 250 SMS. Тарифний план «Інтернет Безлім» дає необмежений трафік, 1 тис. хв і 1 тис. SMS за 314,5 грн/міс.

Нагадаємо, Vodafone оголосив про запуск масштабного проєкту з модернізації мобільної мережі – компанія впроваджує технологію пасивних оптичних мереж xPON для під’єднання базових станцій. Це рішення стане основою для майбутнього запуску 5G та підвищення якості зв’язку вже зараз.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт № 9549, який передбачає прискорення будівництва базових станцій мобільної мережі.

До слова, Україна в межах шляху до членства в ЄС продовжує впроваджувати різні європейські системи. Так, на черговому засіданні уряду було ухвалено рішення, яке стане частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом.