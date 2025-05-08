У Києві 10 травня буде обмежено рух транспорту: деталі

Обмеження вводяться у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів

У суботу, 10 травня, у Києві буде введено тимчасові обмеження руху. Як передає «Главком», про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Так, обмеження вводяться у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів. Рух обмежать на окремих центральних вулицях міста.

«Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки. Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня», – повідомляють у КМВА.

Нагадаємо, у зв’язку з проведенням заходів до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, 8 травня з 7:00 і до закінчення заходів тимчасово змінено роботу громадського транспорт на вул. Лаврській. Про це повідомляэ «Главком» з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, автобуси №№ 24, 25 і тролейбус № 38 курсуватимуть у звичайному режимі, утім без висадки та посадки пасажирів на зупинках на вул. Лаврській – на ділянці від Алеї Героїв Крут до Лаврського провулку.

Так, Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років – найкривавішому глобальному конфлікті, внаслідок якого загинуло від 50 до 85 млн людей. Для Європи 8 травня – точка відліку закінчення війни, перемога над злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними.

До слова, з 6 травня 2025 року поїзди міської електрички на станції «Святошин» завжди прибуватимуть на першу або другу колії «острівної» платформи. Станція «Святошин» є однією з найпопулярніших станцій Київської кільцевої електрички, якою щодня користуються близько 10 тисяч пасажирів. Для зручності пасажирів залізничники змінили низку маршрутів та розклад деяких поїздів.