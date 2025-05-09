У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео)

Священник прийшов до парку, поставив коло себе величезну ікону і почав співати...

Сьогодні, 9 травня, до столичного Парку Вічної Слави прийшов чоловік у релігійному вбранні з величезною іконою і квітами і почав співати радянську пісню «День побєди». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео у мережі.

Священник прийшов до парку, поставив коло себе величезну ікону і почав співати «День побєди». До нього час від часу підходили люди, хрестилися перед іконою. Одна жінка зупинилася і спробувала підспівувати.

Після виконання пісні чоловік зібрався і пішов собі геть.

Чоловік у чернечому вбранні прийшов до Парку Вічної Слави з величезною іконою і квітами, заспівав пісню «День побєди», і пішов собі геть. pic.twitter.com/PMUtlw8Uhf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 9, 2025

«Священник співає день побєди сьогодні у Києві. Нібито нічого такого страшного, але впевнений, якби Киів був у 2022-му році окупований, то цей убогій сьогодні б закопував чергову партію українців десь під Києвом…», – написав про цю витівку чоловіка у рясі політтехнолог Олексій Голобуцький.

У коментарях дописувачі погодилися, що на цього «співака» мали б звернути увагу правоохоронці.

скриншот коментарів під дописом Голобуцького

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скриншот коментарів

Нагадаємо, що у 2023 році президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також підписав указ, за яким 9 травня Україна відзначатиме День Європи разом з Європейським Союзом.

Також варто нагадати, що Друга Світова війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини та сталінської Росії на Польщу. Закінчилася вона капітуляцією останнього німецького союзника – Японії 2 вересня 1945 року. З подачі радянської пропаганди був вигаданий штамп «Велика Вітчизняна війна», який увійшов у побут наших батьків і дідів. Нині ж ми маємо вживати термін «Друга Світова», пояснив історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому». Історик зазначив, що у межах великої Другої світової війни, у якій була задіяна майже вся земна куля від 1939 по 1945 рік, існувало дуже багато різних воєн. Наприклад, війна Німеччини та Росії проти Польщі чи війна Німеччини проти Франції, чи війна Англії проти Німеччини. «У тому числі 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна, коли Німеччина напала на СССР. Закінчилась ця війна разом із іншими війнами 8-9 травня 1945 року», – уточнив історик.

Сьогодні, 9 травня у Москві відбувається військовий парад. До Москви прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого. Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

Учора, 8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата.

Зеленський нагадав, що понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не тільки в складі Радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч – у повстанських загонах та рухах опору. Президент України закликав українців щанувати свій внесок у боротьбу зі злом і своє сьогодні, у якому українці знову ведуть боротьбу зі злом. У заході також узяли участь: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники дипломатичних місій в Україні. Сьогодні, 9 травня, Україна святкує День Європи.

До слова, найбільш постраждалою країною-учасницею Другої світової війни є Україна. Натомість через те, що тоді вона була окупована Радянським Союзом, то статус найбільшої жерти відійшов саме Росії. Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».