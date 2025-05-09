Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео)
скриншот відео

Священник прийшов до парку, поставив коло себе величезну ікону і почав співати...

Сьогодні, 9 травня, до столичного Парку Вічної Слави прийшов чоловік у релігійному вбранні з величезною іконою і квітами і почав співати радянську пісню «День побєди». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео у мережі. 

Священник прийшов до парку, поставив коло себе величезну ікону і почав співати «День побєди». До нього час від часу підходили люди, хрестилися перед іконою. Одна жінка зупинилася і спробувала підспівувати. 

Після виконання пісні чоловік зібрався і пішов собі геть.

«Священник співає день побєди сьогодні у Києві. Нібито нічого такого страшного, але впевнений, якби Киів був у 2022-му році окупований, то цей убогій сьогодні б закопував чергову партію українців десь під Києвом…», – написав про цю витівку чоловіка у рясі політтехнолог Олексій Голобуцький. 

У коментарях дописувачі погодилися, що на цього «співака» мали б звернути увагу правоохоронці.  

У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео) фото 1
скриншот коментарів під дописом Голобуцького
У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео) фото 2
скриншот
У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео) фото 3
скриншот коментарів

Нагадаємо, що у 2023 році президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також підписав указ, за яким 9 травня Україна відзначатиме День Європи разом з Європейським Союзом.

Також варто нагадати, що Друга Світова війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини та сталінської Росії на Польщу. Закінчилася вона капітуляцією останнього німецького союзника – Японії 2 вересня 1945 року. З подачі радянської пропаганди був вигаданий штамп «Велика Вітчизняна війна», який увійшов у побут наших батьків і дідів. Нині ж ми маємо вживати термін «Друга Світова», пояснив історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому». Історик зазначив, що у межах великої Другої світової війни, у якій була задіяна майже вся земна куля від 1939 по 1945 рік, існувало дуже багато різних воєн. Наприклад, війна Німеччини та Росії проти Польщі чи війна Німеччини проти Франції, чи війна Англії проти Німеччини. «У тому числі 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна, коли Німеччина напала на СССР. Закінчилась ця війна разом із іншими війнами 8-9 травня 1945 року», – уточнив історик.

Сьогодні, 9 травня у Москві відбувається військовий парад. До Москви прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого. Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн). 

Учора, 8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата. 

Зеленський нагадав, що понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не тільки в складі Радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч – у повстанських загонах та рухах опору. Президент України закликав українців щанувати свій внесок у боротьбу зі злом і своє сьогодні, у якому українці знову ведуть боротьбу зі злом. У заході також узяли участь: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники дипломатичних місій в Україні. Сьогодні, 9 травня, Україна святкує День Європи

До слова, найбільш постраждалою країною-учасницею Другої світової війни є Україна. Натомість через те, що тоді вона була окупована Радянським Союзом, то статус найбільшої жерти відійшов саме Росії.  Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».

Теги: Німеччина Руслан Стефанчук Олена Зеленська перша леді Денис Шмигаль священник відео Андрій Сибіга Сі Цзіньпін День Європи Олександр Алфьоров Андрій Єрмак квіти міністр депутат війна українці парад Володимир Зеленський Україна президент жінка чоловік законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кремлі забажали прямих перемовин з Україною і згадали про старий документ, що цьому «заважає»
«Останнє бажання» Путіна. Що «заважає» агресору миритися? Тема тижня
23 квiтня, 08:00
Військові Індії в Кашмірі
Війна між Індією та Пакистаном: наскільки вона реальна?
30 квiтня, 21:00
У години дефіциту Україна не користується можливостями на імпорт електроенергії на повну потужність
Через цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику – «Центр Разумкова»
10 квiтня, 15:26
Під час атаки постраждали люди
У Одесі пошкоджено лікарню через російську атаку
14 квiтня, 04:57
Нічна атака РФ на Київ: уламок ракети наробив лиха на Жулянському кладовищі у поминальні дні
Нічна атака РФ на Київ: уламок ракети наробив лиха на Жулянському кладовищі у поминальні дні
24 квiтня, 09:33
Значні шанси отримати більшість у новому парламенті має Ліберальна партія
Канада сьогодні обиратиме новий парламент і премʼєр-міністра
28 квiтня, 07:26
Наслідки атаки на Муромський завод
Стало відомо, що окрім пороху РФ виготовляла на Муромському заводі
1 травня, 07:39
Раджнатх Сінгх пошле до Москви свого заступника
Іноземний топгість скасував поїздку на парад Путіна
3 травня, 17:58
У 2014 році Олег Хорошайло разом із родиною переїхав до Львова
Виконував бойові завдання на східному напрямку фронту. Згадаймо Олега Хорошайла
Вчора, 09:00

Новини

У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео)
У Парку Слави чоловік у рясі заспівав «День побєди» над іконою (відео)
Рух транспорту Набережно-Рибальською 10 та 11 травня буде частково обмежено
Рух транспорту Набережно-Рибальською 10 та 11 травня буде частково обмежено
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 11-11 травня
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 11-11 травня
Кожен відповідатиме за свій напрямок. Ткаченко затвердив нову структуру КМВА
Кожен відповідатиме за свій напрямок. Ткаченко затвердив нову структуру КМВА
9 травня у Києві зафіксовано провокації із забороненою символікою (відео)
9 травня у Києві зафіксовано провокації із забороненою символікою (відео)
Зеленський відповів на петицію Терещенка щодо дерибану лісів та узбереж
Зеленський відповів на петицію Терещенка щодо дерибану лісів та узбереж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
137K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
54K
«Братцы, с Днем победы». Депутат зі «Слуги народу» привітав українців з російським святом
33K
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора
30K
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua