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Нічна атака на Київ 4 травня. Куди звертатися жителям пошкоджених на Оболоні будинків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ 4 травня. Куди звертатися жителям пошкоджених на Оболоні будинків
Внаслідок ворожого обстрілу 4 травня постраждало майно понад 270 жителів Києва
фото: glavcom.ua

Для жителів Оболоні, чиє майно зазнало пошкоджень, доступні дві програми виплат

За попередніми даними, кількість жителів столичної Оболоні, чиє майно постраждало внаслідок ворожого обстрілу 4 травня, вже перевищила 270 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирила Фесика. 

Для тих, чиє майно зазнало пошкоджень, наразі доступні дві програми виплат.

Програма «Турбота»

За допомогою за цією програмою слід звертатися до Управління соціальної та ветеранської політики Оболонського району за адресою: вул. Озерна, 18-А.

Для отримання виплати необхідно надати такі документи:

  • паспорт власника,
  • ідентифікаційний код,
  • акт обстеження від керуючої компанії,
  • документ про право власності
  • довідку з банківськими реквізитами.

Матеріальна допомога від депутатів Київської міської ради

Мешканці Оболоні можуть також звертатися за допомогою до депутатів Київської міської ради Євгена Кузьменка (вул. Героїв Дніпра, 49-А, тел.: 0 (63) 874 24 33, 0 (44) 229 03 59) та Анни Свириденко (вул. Архипенка, 10-В, вхід з торця будинку, тел.: 0 (68) 493 08 78), а також до будь-якого іншого депутата Київради.

Для отримання цієї допомоги потрібні:

  • паспорт власника,
  • ідентифікаційний код,
  • документ про право власності,
  • довідка з банківськими реквізитами
  • талон-повідомлення про реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, отриманий у поліції.

Голова Оболонського району наголосив на необхідності фіксації пошкоджень через поліцію за номером 102 для отримання відповідного талону. Тим, хто вже подав заяву, але не отримав талон, слід звернутися до управління поліції за адресою: вулиця Героїв полку «Азов», 2-А. Отримання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) не потрібне – це питання буде врегульовано спільно з правоохоронними органами.

З 6 травня розпочне роботу районна комісія з фіксації пошкоджень житла, акт якої буде необхідний для отримання виплати за програмою «Турбота». Комісія обстежуватиме квартири поступово.

Крім того, важливо подавати повідомлення про пошкоджене житло через застосунок або портал «Дія» в межах державної програми «ЄВідновлення» для власників квартир, внесених до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Для власників житла, яке ще не внесено до реєстру, необхідно звернутися до ЦНАПу або нотаріуса з технічним паспортом та документом про право власності для внесення даних до реєстру, після чого можна буде подавати заявку на «ЄВідновлення».

Номери телефону, за якими жителі пошкоджених будинків можуть звернутися з питаннями щодо відновлення житла: 

  • 050 268 03 24 або писати в Telegram за цим номером. 
  • 050 267 03 24

Нагадаємо, у ніч на 4 травня Київ опинився під атакою дронів.  У столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років. 

Теги: Київ документи житло майно застосунок

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