У Києві уламки БпЛА впали на будинок (оновлено)

Київ атаковано вдруге за ніч

Вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву безпілотниками. Це вже друга атака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Ткаченко написав, що у Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Повідомляється, що на місце прямують служби, деталі встановлюються.

«Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок», – повідомив Ткаченко.

За попередньою інформацією, у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку. У Святошинському – горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах, а у Соломʼянському районі пожежа на відкритій території.

Нагадаємо, у Києві після оголошення тривоги пролунали сильні вибухи. Про це повідомляє «Главком».

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку та про ціль, яка рухається на Київ. Місцеві телеграм-канали повідомили про сильні вибухи.

Як виявилося пізініше, внаслідок падіння уламків ракети у Києві у Солом'янському районі почалась пожежа.

«У Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв. м. Екстрені служби працюють на місці», – зазначає Кличко.

Раніше ми писали, що у ніч на 7 травня, окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок атаки у місті зруйновано будинок, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Федоров повідомив, що росіяни атакували об’єкт інфраструктури. Загалом, окупанти нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. Відомо, що є пошкодження у різних районах міста, а також розгорілися пожежі.

Крім того, вночі, 6 травня, Росія атакувала Харків безпілотниками. Через російський удар загорівся приватний будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, один із ударів БпЛА по Харкову прийшовся по центральному, щільно заселеному району.

«Ворог здійснив удар БпЛА типу «Шахед» по центральному, щільно заселеному району міста. Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється», – пише Терехов.