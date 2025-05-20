«Київтеплоенерго» ліквідувало 15-метровий «фонтан» на Осокорках

Столичні теплоенергетики нагадали, що зараз у Києві тривають гідравлічні випробування

У Дарницькому районі Києва сьогодні, 20 травня, на вул. Єлизавети Чавдар стався прорив труби між дитячим майданчиком та дитсадком. Внаслідок аварії на тепломережі з-під землі бив 15 метровий «фонтан». Про це повідомляє «Главком» із посилаанням на пресслужбу комунального підприємства «Київтеплоенерго» та повідомлення з соцмереж.

Зазначається, що одразу після повідомлення про витік води було знижено тиск, а пошкодження локалізовували. Фахівці розпочали підготовку до проведення ремонтних робіт.

Фонтан висотою з багатоповерхівку на Осокорках скриншот відео

Столичні теплоенергетики нагадали, що зараз у Києві тривають гідравлічні випробування. Труби перевіряють на щільність та міцність, щоб мінімізувати виникнення аварійних ситуацій під час проходження опалювального сезону.

«Гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки до опалювального сезону (визначено Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378)», – пояснюють у «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, інформація про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві, яку поширили в медіа, не відповідає дійсності. «Київтеплоенерго» закликало медіа не поширювати недостовірну інформацію, озвучену деякими «експертами», щодо нібито відсутності гарячої води через економічні причини чи нестачу газу. У підприємстві наголосили, що гаряче водопостачання в літній період здійснюватиметься у штатному режимі.

Також раніше повідомлялося, що у Києві тривають щорічні гідравлічні випробування тепломереж, під час яких фахівці «Київтеплоенерго» вже виявили та усунули майже 400 пошкоджень, включно з півсотнею на магістральних трубопроводах. У комунальному підприємстві пояснюють, що ці планові заходи з підвищенням тиску допомагають виявити слабкі місця та запобігти масштабним аваріям взимку, хоча іноді й супроводжуються витоками води на поверхню. Комунальне підприємство наголошує, що значна частина теплових мереж Києва прокладена ще в 1970-80-х роках, тому для безпечної роботи цих трубопроводів в осінньо-зимовий період необхідна їх регулярна профілактика.