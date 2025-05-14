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На Вокзальній відбувається масштабний демонтаж МАФів та павільйонів (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Вокзальній відбувається масштабний демонтаж МАФів та павільйонів (фото, відео)
За словами комунальників, кияни скаржилися на занедбаність, сміття, неякісні товари та непривабливі тимчасові конструкції
фото: «Київблагоустрій»/Telegram

Комунальники прибирають територію місцевого гуртового ринку

На вулиці Вокзальній у Києві комунальні працівники проводять масштабний демонтаж МАФів і торгових павільйонів. Про це повідомляє «Київблагоустрій», інформує «Главком».

Зокрема, комунальники прибирають територію місцевого гуртового ринку. За відгуками містян, ділянка і тимчасові конструкції засмічені та перебувають у занедбаному стані.

«Київблагоустрій» зазначає, що довгий час місцевий гуртовий ринок був справжнім центром торгівлі з широким асортиментом товарів та доступними цінами.

«Тут можна було придбати все і одразу: килим на стіну, зарядку від «Нокії» та мішок картоплі зверху. Проте часи змінились, а ринок – ні. Судячи з останніх відгуків киян, атмосфера тут вже давно не та», – зазначили у комунальній компанії. 

Відгуки про гуртовий ринок на Вокзальній
Відгуки про гуртовий ринок на Вокзальній
фото: «Київблагоустрій»

«Рішення про розчищення та оновлення території відтепер виглядає цілком логічним. Можливо, невдовзі це місце отримає нове життя, без ароматів рибного павільйону та пацюків, які живуть між контейнерами. А поки – продовжуємо стежити за змінами», – йдеться у дописі. 

На вулиці Вокзальній комунальні працівники проводять масштабний демонтаж МАФів
На вулиці Вокзальній комунальні працівники проводять масштабний демонтаж МАФів
фото: «Київблагоустрій»/Telegram
Масштабний демонтаж МАФів і торгових павільйонів на Вокзальній
Масштабний демонтаж МАФів і торгових павільйонів на Вокзальній
фото: «Київблагоустрій»/Telegram
За словами комунальників, кияни скаржилися на занедбаність, сміття, неякісні товари та непривабливі тимчасові конструкції
За словами комунальників, кияни скаржилися на занедбаність, сміття, неякісні товари та непривабливі тимчасові конструкції
фото: «Київблагоустрій»/Telegram
Демонтаж МАФів і торгових павільйонів на Вокзальній
Демонтаж МАФів і торгових павільйонів на Вокзальній
фото: «Київблагоустрій»/Telegram
На вулиці Вокзальній комунальні працівники проводять масштабний демонтаж МАФів
На вулиці Вокзальній комунальні працівники проводять масштабний демонтаж МАФів
фото: «Київблагоустрій»/Telegram

Нагадаємо, з  початку 2025 року у столиці прибрали 2 286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Роботи виконували демонтажні бригади комунального підприємства спільно з власниками цих споруд. Силами комунального підприємства «Київблагоустрій» прибрано 875 об’єктів, решту демонтували самі власники після отримання відповідних приписів. Найбільше незаконних об’єктів з початку року демонтовано в Оболонському (556), Деснянському (275) та Солом’янському (268) районах.

До слова, на території столичного книжкового ринку «Почайна», поблизу однойменної станції метро, комунальні служби провели масштабний демонтаж тимчасових споруд. Роботи проводили вздовж проїжджої частини для покращення благоустрою в цьому районі. 

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Теги: Київ МАФи демонтували

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