Тролейбуси №34 та автобуси №101 змінять маршрути 28 вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зміна маршруту пов'язана із проведенням продовольчих ярмарків на вул. Миколи Закревського та вул. Йорданській

28 вересня буде змінено маршрут тролейбусів № 34 та автобусів № 101. Заплановані продовольчі ярмарки на вул. Миколи Закревського та вул. Йорданській. Про це повідомили у

Рух транспорту буде організовано:

тролейбус № 34: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;

автобус № 101 від ст. м. «Почайна» до просп. Володимира Маяковського за власною трасою, далі – вул. Теодора Драйзера – вул. Миколи Закревського, далі за власною трасою.

У суботу, 28 вересня, у Києві синоптики прогнозують невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/c. Температура вночі 7−9°, вдень 16−18°.

Нагадаємо, у Києві оголосили підвищений рівень аварійності через дощі. Як повідомляє патрульна поліція Києва, з початком дощів в Києві в поліцію надійшло понад 200 повідомлень про дорожньо-транспортних пригодах.

«Пішоходів закликаємо бути особливо обережними і уважними при переході дороги і робити це тільки в дозволеному для цього місці», - йдеться у повідомленні патрульної поліції Києва.

Нагадаємо, «Київпастранс» з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті. Звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.