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    У Києві оголосили підвищений рівень аварійності через дощі

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    У Києві оголосили підвищений рівень аварійності через дощі

    У поліцію надійшло понад 200 повідомлень про ДТП

    У Києві оголосили підвищений рівень аварійності через дощі.

    Про це повідомляє патрульна поліція Києва в Facebook.

    Як повідомляється, з початком дощів в Києві в поліцію надійшло понад 200 повідомлень про дорожньо-транспортних пригодах.

    «З початком дощу в Києві на службу 102 надійшло понад 200 повідомлень про ДТП, переважна більшість з них це незначні зіткнення двох автомобілів», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, в поліції нагадали водіям, що у випадках дрібних ДТП вони мають право на оформлення аварії без виклику поліції з допомогою складання європротоколу.

    У прес-службі зазначили, що під час такої погоди водіям рекомендується:

    • не забувати користуватися ременями безпеки;
    • дотримувати безпечну дистанцію і не робити різких маневрів;
    • бути особливо уважними і не відволікатися під час управління;
    • не перевищувати дозволену швидкість руху;
    • пам'ятайте, що в сильний дощ краще зупинитися і перечекати негоду При зупинці обов'язково включайте аварійну світлову сигналізацію.

    «Пішоходів закликаємо бути особливо обережними і уважними при переході дороги і робити це тільки в дозволеному для цього місці», - йдеться в повідомленні.

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