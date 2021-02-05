Туреччина анонсувала відкриття туристичного сезону

Вже у квітні курорти Туреччини відкриються для туристів з усього світу

Сезон стартує на Середземному узбережжі, а потім пошириться на Егейське

Туреччина відкриє 2021 року туристичний сезон у квітні - спочатку на Середземному, а потім на Егейському узбережжі, повідомив міністр туризму країни Мехмет Ерсой.

«Наша мета - відкрити курортний сезон у квітні, спершу - в найбільш популярних у туристів регіонах. Сезон стартує на Середземному узбережжі, а потім пошириться на Егейське», - наводить його газета Haberturk.

Ерсой зазначив, що першими до Туреччини поїдуть європейці, наприкінці квітня - у травні - росіяни, оскільки в РФ будуть довгі свята, а також британці. Потім - мусульмани, через те, що 19 травня настане Рамадан. Повного відновлення туризму з усіх світових ринків він очікує в серпні.

Підбиваючи підсумки 2020 року, Ерсой зазначив, що Туреччина втратила не так багато туристів, як Греція та Іспанія, оскільки раніше відкрилася для іноземців завдяки програмі безпечної сертифікації. Загалом до країни приїхало 16 млн зарубіжних гостей, виручка становила $12,1 млрд. Крім того, Туреччина максимально спростила бюрократію для іноземних виробників кіно, що забезпечило їхній інтерес і, як наслідок, надходження в економіку.

Міністерство охорони здоров'я 5 лютого оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу. Список «червоної» зони збільшився на шість країн. Тепер їх – 80.

Також Кабмін озвучив три сценарії відкриття кордонів для українців. Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.

До слова, Рада ЄС оновила обмеження на в'їзд до Шенгенської зони.

В Україні карантинні обмеження уряд планує продовжити до 30 квітня, але виходячи з наявної ситуації, Кабмін хоче «полегшити умови обмежень». Зазначимо, що фактично карантин триватиме до Великодня, який цього року припадає на 2 травня.

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