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    Аваков прокоментував закриття телеканалів Медведчука: підстав для цього достатньо

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    Арсен Аваков записав окреме відеозвернення на підтримку санкцій проти телеканалів - Аваков прокоментував закриття телеканалів Медведчука: підстав для цього достатньо
    Арсен Аваков записав окреме відеозвернення на підтримку санкцій проти телеканалів
    Фото: УП

    Глава МВС порадив не плутати свободу слова з антиукраїнською діяльністю

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков записав відеозвернення через введення санкції проти телеканалів «112 Україна», Zік та NewsOne. Він наголосив, що в основу рішення лягли матеріали від Служби безпеки - вони є цілком достатніми та вичерпними.

    Відео оприлюднила пресслужба МВС.

    «Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними. І хочу застерегти: не треба плутати поняття «свобода слова» з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора. [...] Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора», - заявив Аваков.

    Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. За словами очільника відомства, рекомендація щодо запровадження санкцій належить Верховній Раді та СБУ.

    Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK нардепа Тараса Козака.  Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

    Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого. 

    Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України.  

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    Теги: Росія Віктор Медведчук МВС телебачення СБУ міністр Арсен Аваков РНБО санкції війна агресія фінансування
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