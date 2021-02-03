Аваков прокоментував закриття телеканалів Медведчука: підстав для цього достатньо

Глава МВС порадив не плутати свободу слова з антиукраїнською діяльністю

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков записав відеозвернення через введення санкції проти телеканалів «112 Україна», Zік та NewsOne. Він наголосив, що в основу рішення лягли матеріали від Служби безпеки - вони є цілком достатніми та вичерпними.

Відео оприлюднила пресслужба МВС.

«Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними. І хочу застерегти: не треба плутати поняття «свобода слова» з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора. [...] Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора», - заявив Аваков.

Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. За словами очільника відомства, рекомендація щодо запровадження санкцій належить Верховній Раді та СБУ.

Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого.

Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України.