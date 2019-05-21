У Білій Церкві невідомі жорстоко побили адвоката (відео)



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Поліція Білоцерківщини розслідує напад на адвоката

До поліції звернувся 44-річний чоловік, який, виконуючи свої професійні повноваження адвоката в Білій Церкві, намагався зупинити зухвалі протиправні дії, натомість, невідомі особи спочатку погрожували, а потім розбили мобільний телефон та заподіяли тілесні ушкодження. Про це повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Зловмисники били чоловіка, навіть, коли він вже лежав на землі та не мав змоги чинити опір чи захищатися, а потім зникли у невідомому напрямку.

Наразі особи підозрюваних встановлюються.

Як повідомив Комітет захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області, потерпілий - Олексій Несвітайло. У нього зламана щелепа, вибиті зуби та чисельні тілесні ушкодження. Нині Несвітайло в лікарні.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації), ч. 1 ст. 399 (Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи) та ч. 1 ст. 400 (Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги) Кримінального кодексу України.