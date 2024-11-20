У більшості районів Києва рівень забруднення повітря низький: деталі по вулицях

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 20 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 21 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 16.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 18.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 274.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 48.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 1.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 15.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 13.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 10.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 357.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 49.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 7.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 16.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 13.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 256.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 76.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.7 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 3.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 21.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 18 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.8 мкг/м3;

оксид вуглецю – 310.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 24.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 30 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 23.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 24 мкг/м3;

озон – 54.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 307.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 18.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

формальдегід – дані станом на 08:00 відсутні;

сірководень – 6.9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 7.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.1 мкЗв/год.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада в Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).