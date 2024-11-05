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Яка якість повітря у столиці після негоди: моніторинг від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Яка якість повітря у столиці після негоди: моніторинг від КМДА
Загальний індекс якості повітря у Києві – дуже низький рівень забрудненості
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 5 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.4 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 22.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 336.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 29.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
    оксид азоту – 5.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 30.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 331.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 25.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 14.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 14 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 8.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 12.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 31.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 345.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 25.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 9.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 10.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 56.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 7.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 551.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 7.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – дані станом на 08:00 відсутні;
  • оксид азоту – 54.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 11 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 5.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 8.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 31.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 383.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 14.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 16.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.124 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 5.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10.8 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 359.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – дані станом на 08:00 відсутні;
  • діоксид азоту – 37.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 14.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 9.5 мкг/м3;
  • озон – 28.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 393.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 39.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1.2 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 21.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.093 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у Києві максимальна температура не перевищуватиме 7 градусів. Проте, буде без дощу та рвучких поривів.

Теги: повітря екологія радіація

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