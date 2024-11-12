Німеччина двічі піднімала в повітря військову авіацію через російські літаки

Російські літаки Іл-20М пересувалися без плану польоту та транспондерів

Німецькі винищувачі в понеділок 11 листопада змушені були двічі підніматися у повітря для супроводу російських літаків. Про це в соцмережі Х повідомили Військово-повітряні сили Німеччини.

«Наші винищувачі Eurofighter отримали сповіщення від авіабаз Лааге та Лієлварде, щоб спільно ідентифікувати та супроводжувати російські Іл-20М», – йдеться у дописі.

Повідомляється, що російські літаки пересувалися без плану польоту та транспондерів.

Зазначимо, протягом 2024 року військово-повітряні сили країн НАТО та Європи неодноразово перехоплювали російські літаки над Європою, зокрема у міжнародному повітряному просторі, поблизу кордонів країн Альянсу.

Найбільш частими були випадки перехоплення в районі Балтійського моря, де російські літаки, такі як Іл-20 (розвідувальні літаки) та Ту-95 (стратегічні бомбардувальники), літали поблизу повітряних кордонів Литви, Латвії та Естонії, не дотримуючись правил повітряної навігації (без радіозв'язку або подання плану польоту). Зокрема, Німеччина та Великобританія часто підіймали свої винищувачі для перехоплення, забезпечуючи візуальний контакт і контроль над ситуацією.

Винищувачі Норвегії та Великобританії також брали участь у перехопленнях російських бомбардувальників та розвідувальних літаків, що підлітали до північних кордонів Європи. Одним із таких інцидентів було перехоплення Ту-95, коли російські літаки летіли в бік узбережжя Норвегії.

Нагадаємо, у суботу, 3 серпня, над Балтійським морем поблизу Латвії зафіксували активність російських винищувачів. Німецькі та шведські літаки піднялися для перехоплення.

До слова, 23 вересня військові США перехопили кілька російських військових літаків біля узбережжя Аляски, про що стало відомо пізніше. Відповідне відео та фото оприлюднило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Також раніше повідомлялось, що 14 червня, російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили винищувачі Gripen.