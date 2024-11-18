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У якому районі столиці найбезпечніше повітря: моніторинг від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У якому районі столиці найбезпечніше повітря: моніторинг від КМДА
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 18 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 31 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 22.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 27 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 33.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 480.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 13.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 21 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 29.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 22.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 26 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 33.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 457.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 14.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 10.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.129 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 21.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 24 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 21.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 534.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 17.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 15 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.101 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 22.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 25.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 24.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 363.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 34.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – дані станом на 08:00 відсутні;
  • оксид азоту – 11.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 26.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 29.3 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 450.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 38.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 18 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, на Київщині прогнозується хмарна з проясненнями погода. У Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 0-2° тепла, вдень 6-8°.

Теги: повітря погода клімат екологія

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