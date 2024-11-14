На Київщину насувається сніг: прогноз погоди на 14 листопада

Температура вночі та вдень коливатиметься в межах +1...+3 °C

Сьогодні, 14 листопада, у Києві та в області синоптики прогнозують погоду з мокрим снігом. Вночі можливі легкі морози, а вдень буде незначне потепління. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Київській області 14 листопада загалом буде хмарна погода. Можливий мокрий сніг, а вдень будуть опади у вигляді дощу. Вітер буде у західному напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі температура повітря опуститься до -2...+3°C. Вдень потеплішає до 0...+5 °C.

У столиці прогнозують хмарну погоду з опадами у вигляді мокрого снігу, який вдень зміниться на дощ. Температура вночі та вдень коливатиметься в межах +1...+3 °C.

Нагадаємо, 13 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був низький. Радіаційний фон у всьому місті був у нормі.