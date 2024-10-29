Китай почав будувати завод із випуску автомобілів, що літають

Потужність майбутнього проєкту становитиме 10 тис. одиниць авто на рік

У китайському місті Гуанчжоу почалося будівництво заводу з випуску автомобілів, що літають. Проєкт реалізує китайський виробник електрокарів XPeng, пише cnevpost.com.

Виробнича база, побудована на замовлення компанії Xpeng Aeroht, стане першим у світі заводом з масового виробництва автомобілів, що літають.

Xpeng Aeroht закладає перший камінь заводу для виробництва літаючих автомобілів у Гуанчжоу Xpeng Aeroht

Компанія XPeng у липні підписала угоду із зоною промислового розвитку Гуанчжоу про інвестиції та співпрацю в рамках проєкту літаючого автомобіля Xpeng Aeroht. Відповідно до документа, спочатку на заводі будуть вироблятися літальні модулі.

Виробнича потужність майбутнього проєкту становитиме 10 тис. одиниць на рік.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року компанія планувала розпочати передпродажі XPeng Aeroht – модульного автомобіля, з багажника якого вилітає пілотований апарат, здатний підняти у повітря двох людей.

Літаючі авто стають реальністю у Китаї

Як заявляв віце-президент компанії Ван Тань, власник такого автомобіля зможе доїхати до якогось гарного місця, а потім вивести з багажника літальний апарат та полетіти далі, куди не зможе проїхати колісний транспорт.

З його слів, автомобіль спочатку мають намір продавати в Китаї, а в майбутньому – послідовно просувати і на світовому ринку. За попередньою оцінкою, ціна модульного автомобіля, що літає, складе від 1 до 2 млн ($ 138-276 тис.). Доставку клієнтам компанія розраховує розпочати у четвертому кварталі 2025 року.

Китайська столиця також має намір розширити сценарії польотів на малих висотах, у тому числі у сферах аварійно-рятувальних робіт з повітря та авіаекспрес-доставки.

Нагадаємо, німецький розробник повітряного таксі Lilium отримав найбільше на сьогодні замовлення від саудівської авіакомпанії Saudia Group. Планується закупити до 100 повністю електричних таксі, що літають, і які поки в стадії розробки.