Головна Техно Авто
search button user button menu button

Китай почав будувати завод із випуску автомобілів, що літають

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китай почав будувати завод із випуску автомобілів, що літають
Візуалізація майбутнього заводу з виробництва літаючих автомобілів Xpeng Aeroht у Гуанчжоу
фото: Xpeng Aeroht

Потужність майбутнього проєкту становитиме 10 тис. одиниць авто на рік

У китайському місті Гуанчжоу почалося будівництво заводу з випуску автомобілів, що літають. Проєкт реалізує китайський виробник електрокарів XPeng, пише cnevpost.com.

Виробнича база, побудована на замовлення компанії Xpeng Aeroht, стане першим у світі заводом з масового виробництва автомобілів, що літають.

Xpeng Aeroht закладає перший камінь заводу для виробництва літаючих автомобілів у Гуанчжоу
Xpeng Aeroht закладає перший камінь заводу для виробництва літаючих автомобілів у Гуанчжоу
Xpeng Aeroht

Компанія XPeng у липні підписала угоду із зоною промислового розвитку Гуанчжоу про інвестиції та співпрацю в рамках проєкту літаючого автомобіля Xpeng Aeroht. Відповідно до документа, спочатку на заводі будуть вироблятися літальні модулі.

Виробнича потужність майбутнього проєкту становитиме 10 тис. одиниць на рік.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року компанія планувала розпочати передпродажі XPeng Aeroht – модульного автомобіля, з багажника якого вилітає пілотований апарат, здатний підняти у повітря двох людей.

Літаючі авто стають реальністю у Китаї
Літаючі авто стають реальністю у Китаї

Як заявляв віце-президент компанії Ван Тань, власник такого автомобіля зможе доїхати до якогось гарного місця, а потім вивести з багажника літальний апарат та полетіти далі, куди не зможе проїхати колісний транспорт.

З його слів, автомобіль спочатку мають намір продавати в Китаї, а в майбутньому – послідовно просувати і на світовому ринку. За попередньою оцінкою, ціна модульного автомобіля, що літає, складе від 1 до 2 млн ($ 138-276 тис.). Доставку клієнтам компанія розраховує розпочати у четвертому кварталі 2025 року.

Китайська столиця також має намір розширити сценарії польотів на малих висотах, у тому числі у сферах аварійно-рятувальних робіт з повітря та авіаекспрес-доставки.

Нагадаємо, німецький розробник повітряного таксі Lilium  отримав найбільше на сьогодні замовлення від саудівської авіакомпанії Saudia Group. Планується закупити до 100 повністю електричних таксі, що літають, і які поки в стадії розробки.

Читайте також:

Теги: інвестиції Китай будівництво завод автомобіль транспорт повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Авто

Китай почав будувати завод із випуску автомобілів, що літають
Китай почав будувати завод із випуску автомобілів, що літають
Де, скільки і що найбільше крадуть з вантажівок: дані дослідження
Де, скільки і що найбільше крадуть з вантажівок: дані дослідження
Одна з областей дозволить рух таксі під час комендантської години
Одна з областей дозволить рух таксі під час комендантської години
Mitsubishi показали новий сімейний кросовер (фото)
Mitsubishi показали новий сімейний кросовер (фото)
Новий Kia Sportage 2025 розсекретили до презентації (фото, відео)
Новий Kia Sportage 2025 розсекретили до презентації (фото, відео)
В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото)
В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: ціни (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
45K
Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку
40K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
8077
Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів
7701
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua