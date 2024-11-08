Обідали та палили цигарки. Чим займалися нардепи на засіданні екокомітету
Нардеп від «Слуги народу» Олександр Матусевич, за словами журналістів, під час онлайн засідання комітету палив цигарки
Під час онлайн засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування дехто з нардепів обідав, катався на авто та навіть палив цигарки. Про це повідомив рух «Чесно» в соцмережі Х.
Журналісти зазначають, що член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Анжеліка Лабунська працювала під включений телевізор. Водночас її колега нардеп Сергій Шахов, який був оголошений у розшук, на засіданні обідав.
Також нардеп від «Слуги народу» Олександр Матусевич, за словами журналістів, під час онлайн засідання комітету палив цигарки, як і «слуги» Валентина Короленко-Усова, Олена Криворучкіна.
Водночас голова підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Сергій Магера на засіданні посварився з Криворучкіною.
«На засіданні екокомітету ВРУ Анжеліка Лабунська працювала під включений на фоні телевізор, Сергій Шахов встиг поїсти, Олександр Матусевич скупився, перекурив та поїздив на авто, як і Валентина Короленко-Усова, Олена Криворучкіна також курила та посварилася з Сергієм Магерою», – пишуть журналісти.
Нагадаємо, народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов отримав підозру у недостовірному декларуванні. Він там не вказав понад 10 квартир в центрі Києва, паркомісця та будинки в елітному котеджному містечку на майже 60 мільйонів гривень. Підозра Шахову була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після розслідування журналістів у квітні 2021 року.
До того ж, за інформацією ЗМІ, Сергій Шахов перебуває за межами країни. Якщо переглянути сторінку нардепа в Instagram, то можна подумати, що він перебуває в Україні і активно працює у Верховній Раді. Так, тиждень тому Шахов опублікував у соцмережі фото зі стін Верховної Ради.
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