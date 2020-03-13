Антимонопольний комітет перевірить ціни на санітарні маски
В разі встановлення порушення щодо махінацій з цінами на санітарні маски будуть запроваджені спеціальні санкції та штрафи
Антимонопольний комітет перевірить ціни на санітарні маски.
Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу «Право на владу».
«Є доручення Прем'єр-міністра, антимонопольного комітету перевірити всі ці ціни»,- сказав Ляшко.
Він розповів, що в разі встановлення порушення щодо махінацій з цінами на санітарні маски та інші засоби будуть запроваджені спеціальні санкції та штрафи.
Нагадаємо, в середу уряд обмежив експорт санітарних засобів.
Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.
Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.
Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.