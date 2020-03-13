Антимонопольний комітет перевірить ціни на санітарні маски



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В разі встановлення порушення щодо махінацій з цінами на санітарні маски будуть запроваджені спеціальні санкції та штрафи

Антимонопольний комітет перевірить ціни на санітарні маски.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Є доручення Прем'єр-міністра, антимонопольного комітету перевірити всі ці ціни»,- сказав Ляшко.

Він розповів, що в разі встановлення порушення щодо махінацій з цінами на санітарні маски та інші засоби будуть запроваджені спеціальні санкції та штрафи.

Нагадаємо, в середу уряд обмежив експорт санітарних засобів.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.