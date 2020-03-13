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    Антимонопольний комітет перевірить ціни на санітарні маски

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    Антимонопольний комітет перевірить ціни на санітарні маски

    В разі встановлення порушення щодо махінацій з цінами на санітарні маски будуть запроваджені спеціальні санкції та штрафи

    Антимонопольний комітет перевірить ціни на санітарні маски.

    Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу «Право на владу».

    «Є доручення Прем'єр-міністра, антимонопольного комітету перевірити всі ці ціни»,- сказав Ляшко.

    Він розповів, що в разі встановлення порушення щодо махінацій з цінами на санітарні маски та інші засоби будуть запроваджені спеціальні санкції та штрафи.

    Нагадаємо, в середу уряд обмежив експорт санітарних засобів.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

    Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    санкції експорт ціни карантин коронавірус Віктор Ляшко
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