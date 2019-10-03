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    У «Борисполі» виявили двох іранців із підробленими візами (фото)

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    Підроблену візу&nbsp;іноземці придбали за кордоном за 6 тисяч євро - У «Борисполі» виявили двох іранців із підробленими візами (фото)
    Підроблену візу іноземці придбали за кордоном за 6 тисяч євро
    Фото: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»

    Громадяни Ірану намагалися потрапити до Німеччини

    У середу, 2 жовтня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники попередили спробу потрапляння іноземців до країни Євросоюзу за підробленими візовими етикетками. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» на своїй сторінці у Facebook.

    «Під час перевірки документів у пасажирів транзитного прямування, які прибули рейсом з Тегерана і в подальшому слідували до Німеччини, прикордонники виявили двох іноземців, які надали для перевірки паспортні документи громадян Ірану, в яких були вклеєні повністю підроблені візові етикетки ЄС», - йдеться в повідомленні.

    Згодом правоохоронці встановили, що підробку іноземці придбали за кордоном за 6 тисяч євро та вважали, що зможуть безперешкодно потрапити до однієї з європейських країн.

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    У «Борисполі» виявили двох іранців із підробленими візами (фото)
    У «Борисполі» виявили двох іранців із підробленими візами (фото)

    Іноземцям було відмовлено в подальшому прямуванні та повернуто зворотнім рейсом.

    Нагадаємо, 1 вересня громадянин Ірану не зміг вилетіти до Бельгії з міжнародного аеропорту «Бориспіль». Прикордонники виявили у його паспортному документі підроблену візу Шенгенської зони.

    16 серпня співробітники Держприкордонслужби в авіаційному пункті пропуску «Бориспіль» не пропустили громадянина Білорусі з підробленим паспортом громадянина України.

    прикордонники ЄС Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль іноземці документи
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