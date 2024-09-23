У Бортничах понад чотири години палала екосистема
Гасіння ускладнювалось важкістю проїзду техніки, а також відсутністю джерел постійного водопостачання.
У Бортничах, що у Дарницькому районі, сталася масштабна пожежа в екосистемі – на вулиці Левадній загорівся травʼяний настил та очерет. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Як повідомили рятувальники, гасіння ускладнювалось важкістю проїзду техніки, а також відсутністю джерел постійного водопостачання.
Через це вогонь розповсюдився на 1500 кв м. Майже чотири з половиною години знадобилося вогнеборцям, щоб приборкати полум’я.
Нагадаємо, у Броварському та Вишгородському районах Київської області 22 вересня було зафіксоване погіршення стану повітря через пожежі в екосистемах.
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