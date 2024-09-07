Вибиті вікна, пошкоджені будинки: наслідки восьмигодинної атаки дронів на Київщину

Через атаку дронів тривога на Київщині тривала більше 8 год.

Оперативні групи продовжують свою роботу з фіксації наслідків ворожої атаки

У Київській області повітряна тривога через атаку ворожих дронів тривала понад вісім годин. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Ворог не припиняє атакувати Київщину. Цієї ночі через атаку дронами тривога тривала більше 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі», – зазначив Кравченко.

Він уточнив, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. «Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено три приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів», – додав голова ОВА.

Крім того, в двох районах поза межами населених пунктів зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні. Загорання оперативно ліквідовані. «Оперативні групи продовжують свою роботу з фіксації наслідків ворожої атаки», – уточнив Кравченко.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня, внаслідок обстрілів російських ударних безпілотників, у Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. За попередньою інформацією, уламки впали у дворі житлового будинку.

За даними Київської міської військової адміністрації падіння уламків зафіксовано і в Дніпровському р-ні міста. Попередньо, на території дитячого садочку. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється.

Пізніше о 3:51 начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі сталося загоряння на відкритій території на площі приблизно 10 м кв. На місці працює ДСНС. Попередньо, без жертв та руйнувань. Дані уточнюються.