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Ворог атакував об'єкти енергетики у чотирьох областях: яка ситуація зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ворог атакував об'єкти енергетики у чотирьох областях: яка ситуація зі світлом
Графіків відключень не передбачається
фото: glavcom.ua

Енергетики закликали українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години

Міненерго повідомило про стабільну ситуацію в енергосистемі. За минулу добу ворог атакував об'єкти енергетики у чотирьох областях, на ранок без електропостачання залишаються 533 населених пункти. Про це повідомила пресслужба Міненерго. 

«Сьогодні обмеження електроенергії для споживачів не передбачаються», – йдеться у повідомлені.

При цьому енергетики закликали українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години – з 17:00 до 22:00. «Ситуація в енергосистемі залишається стабільною», – зазначили у міністерстві.

«За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях»,  – повідомили у Міненерго.

У Донецькій та Сумській областях через бойові дії, як вказано, вимикались повітряні лінії. «У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знестурмлювались побутові споживачі у 13 населених пунктах. Живлення відновлено. Також після закінчення повітряної тривоги через задимлення території підстанції персоналом була відключена повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для всіх споживачів відновлено», – вказали у відомстві.

У Харківській області внаслідок бойових дій, як зазначається, знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. 

Донецька область: біля території однієї з шахт спалахнула пожежа, через що виникла загроза потрапляння продуктів горіння в шахту. На момент інциденту в шахтах перебувало 100 працівників. Усіх вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає, повідомили у Міненерго.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 60 540 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 533 населених пункти. «Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.50 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції», – ідеться у повідомленні.

Теги: пожежа Міненерго промисловість ворог обмеження відключення світла

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