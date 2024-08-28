У Ростовській області після гучних вибухів горить нафтобаза

Місцеві мешканці повідомляють, що горить кілька цистерн на нафтобазі

Російська влада заявила про атаку безпілотників в області

У ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежі на нафтобазі. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Василь Голубєв.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

У Ростовській області після гучних вибухів спалахнула пожежі на нафтобазі під Каменськ-Шахтинськом. pic.twitter.com/jJZCRs6f3V — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2024

Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом.

Місцеві мешканці повідомляють, що горить кілька цистерн на нафтобазі.

Водночас Голубєв повідомив про атаку безпілотників в області. За його словами, близько 3:00 ночі в Ростовській області було збито чотири БпЛА. Він також додав, що постраждалих немає.

Нагадаємо, пожежа на російській нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії вже не вщухає десяту добу поспіль. Загоряння розпочалося після атаки дронів ще 18 серпня.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.