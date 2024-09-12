В Омську спалахнув військовий завод, валить густий стовп диму (відео)

Підприємство випускає танки й РСЗВ «Сонцепьок»

У російському Омську спалахнула пожежа на заводі «Омськтрансмаш» , який виготовляє техніку військового призначення. Про це повідомив губернтор Омської області Віталій Хоценко у своєму телеграм-каналі.

«На заводі «Омськтрансмаш» сталася пожежа. Зайнявся дах одного з цехів під час ремонту. На місці працюють спеціалісти. Подробиці уточнюються», – написав російський чиновник.

За його словами, постраждалих унаслідок загоряння немає.

У мережі вже поширилися відео пожежі в Омську.

👀На росії горить завод «Омськтрансмаш», офіційно – локальна пожежа покрівельних матеріалів на даху



🤔Завод випускає танки та РСЗВ «Солнцепьок». pic.twitter.com/8xgqMWMXJZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2024

Зазначимо, що завод випускає танки й РСЗВ «Сонцепьок», а також іншу військову техніку. Підприємство потрапило під міжнародні санкції Євросоюзу, США, Японії, Канади, України та Швейцарії.

Нагадаємо, сьогодні росіяни повідомили про збиття двох безпілотників за сім кілометрів від аеродрому «Оленья» в Оленегорську Мурманської області.

Раніше газета The Wall Street Journal писала, що Україна посилила атаки на російські військові об'єкти, що може змусити РФ відтягнути авіацію та ППО від лінії фронту. Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні Джастін Бронк заявив, що збитки від ударів БПЛА поки не є стратегічно значущими для РФ. Атаки на авіабази в глибині РФ можуть змусити Москву передислокувати системи ППО подалі від прифронтових районів, що зробить об'єкти біля лінії фронту більш вразливими.

До слова, недавно СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.