Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Омську спалахнув військовий завод, валить густий стовп диму (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Омську спалахнув військовий завод, валить густий стовп диму (відео)
Пожежа на заводі «Омськтрансмаш»
фото з відкритих джерел

Підприємство випускає танки й РСЗВ «Сонцепьок»

У російському Омську спалахнула пожежа на заводі «Омськтрансмаш» , який виготовляє техніку військового призначення. Про це повідомив губернтор Омської області Віталій Хоценко у своєму телеграм-каналі.

«На заводі «Омськтрансмаш» сталася пожежа. Зайнявся дах одного з цехів під час ремонту. На місці працюють спеціалісти. Подробиці уточнюються», – написав російський чиновник.

За його словами, постраждалих унаслідок загоряння немає.

У мережі вже поширилися відео пожежі в Омську.

Зазначимо, що завод випускає танки й РСЗВ «Сонцепьок», а також іншу військову техніку. Підприємство потрапило під міжнародні санкції Євросоюзу, США, Японії, Канади, України та Швейцарії.

Нагадаємо, сьогодні росіяни повідомили про збиття двох безпілотників за сім кілометрів від аеродрому «Оленья» в Оленегорську Мурманської області.

Раніше газета The Wall Street Journal писала, що Україна посилила атаки на російські військові об'єкти, що може змусити РФ відтягнути авіацію та ППО від лінії фронту. Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні Джастін Бронк заявив, що збитки від ударів БПЛА поки не є стратегічно значущими для РФ. Атаки на авіабази в глибині РФ можуть змусити Москву передислокувати системи ППО подалі від прифронтових районів, що зробить об'єкти біля лінії фронту більш вразливими.

До слова, недавно СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Читайте також:

Теги: пожежа росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді незабаром відвідає Україну
Індія відмовилася бути посередником у припиненні російсько-української війни, однак є нюанс
19 серпня, 16:14
Знімок палаючої нафтобази поруч із Пролетарськом було зроблено 19 серпня о 14:23 за місцевим часом
Масштабна пожежа на нафтобазі в Ростовській області: з’явився новий супутниковий знімок
19 серпня, 21:27
Ураження російського порома та аеродрому «Маринівка». Головне за 22 серпня
Ураження російського порома та аеродрому «Маринівка». Головне за 22 серпня
22 серпня, 21:00
Патрік Сандерс, також припустив, що будь-які переговори з Росією про припинення війни будуть лише тимчасовою паузою
Колишній глава Генштабу Британії закликав Захід надати Україні «вирішальну» зброю
22 серпня, 06:32
Росія визнала влучання в пором «Акватрейдер» у порту «Кавказ»
Удар по порту «Кавказ». ЗСУ заявили про легітимну ціль
23 серпня, 10:10
Путін повідомив що його онуки знають китайську
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
2 вересня, 13:51
Молдовські банки оцінили ризики і вирішили, що настав час діяти саме таким чином, а не під впливом молдовського уряду
Молдовські банки припинили співпрацю з російською системою грошових переказів
6 вересня, 22:25
Нині триває 927-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 вересня, 08:07
Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна не може бути обмежена у захисті
Удари по території Росії. Новий очільник МЗС зробив заяву
8 вересня, 12:34

Соціум

В Омську спалахнув військовий завод, валить густий стовп диму (відео)
В Омську спалахнув військовий завод, валить густий стовп диму (відео)
Помер відомий журналіст Микола Сванідзе, котрий закликав Путіна схаменутися
Помер відомий журналіст Микола Сванідзе, котрий закликав Путіна схаменутися
Популярна країна ЄС більше не заохочує туристів: причини
Популярна країна ЄС більше не заохочує туристів: причини
Біля аеродрому «Оленья», де базуються літаки Ту-95, вибухи, – росЗМІ
Біля аеродрому «Оленья», де базуються літаки Ту-95, вибухи, – росЗМІ
Що загрожує Африці більше, ніж спека: аналіз вчених
Що загрожує Африці більше, ніж спека: аналіз вчених
ООН повідомила про новий спалах мавпячої віспи в Африці: ситуація у Конго критична
ООН повідомила про новий спалах мавпячої віспи в Африці: ситуація у Конго критична

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
26K
Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9404
БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
6353
Друга за вечір масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
Вчора, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Вчора, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Вчора, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua