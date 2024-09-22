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Київ перебуває у п'ятірці міст світу за рівнем забруднення повітря

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Київ перебуває у п'ятірці міст світу за рівнем забруднення повітря
Якість повітря у Києві 20 вересня
фото: glavcom.ua

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано закрити вікна та обмежити перебування на вулиці

Вранці 22 вересня Київ посідає п'яте місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Зафіксовано перевищення норми у 7,5 раза. Про це свідчать дані сервісу IQair.

Увечері 21 вересня Київ накрив густий дим та неприємний запах, зафіксувалося підвищення концентрації зважених часток (пилу). На ранок 22 вересня ситуація не покращилася.

Київ перебуває у п'ятірці міст світу за рівнем забруднення повітря фото 1

За даними SaveEcoBot, за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, що у суботу, 21 вересня, Київ накрив густий дим та неприємний запах. Спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря

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Теги: пожежа Київ повітря погода

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