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Міндовкілля повідомило про якість води у Десні та Сеймі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міндовкілля повідомило про якість води у Десні та Сеймі
У Десні в пунктах водозаборів у Броварах та Києві кисневий режим в нормі
фото: Міндовкілля

На Сумщині спостерігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу

Забруднення, яке рухається Десною до Києва розбавлене та менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм. Якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває в межах норми. Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

Як зазначається, у Десні в пунктах водозаборів у Броварах та Києві кисневий режим в нормі. Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявили. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень також не зафіксували. Замору риби немає.

Щодо річки Сейм, у Міндовкілля повідомили, що на Сумщині спостерігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу. Ймовірне джерело забруднення – на території РФ. Найгірші показники фіксуються на ділянці від села Пруди до села Мутин. Водночас на Чернігівщині відбувається покращення якості води у Сеймі. Там всі показники перебувають у межах нормативів.

Результати вимірювань проб води у Десні на Чернігівщині свідчать, що її якість також покращилась у всіх пунктах. За результатами вимірювань пріоритетних забруднювальних речовин проб води річок Сейм та Десна у Чернігівській області, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено.

Нагадаємо, поблизу села Літки Броварського району Київської області на річці Десна нижче гирла річки Любич екологи встановили ще дві аераційні установки. Моніторинг екологічного стану води триває цілодобово. 

Установки працюють по всій ширині річки завдяки потужному дизельному компресору. По дну річки Десна прокладено повітряну магістраль із пластику довжиною 100 м, яка перекриває основне русло річки для аерації.

Теги: Київщина вода річка екологія Мінекології

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