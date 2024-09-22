У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря
Київська ОВА зауважує, що задимлення пояснюється сезонними перепадами температури
У Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Наразі їх осередки в регіоні загасили. Про це повідомляє Київська ОВА.
«За результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону», – йдеться у повідомленні.
Київська ОВА зауважує, що задимлення пояснюється сезонними перепадами температури, через що продукти горіння майже не розсіюються.
До покращення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:
- менше перебувати на вулиці,
- закривати вікна та не проводити провітрювання,
- пити багато води.
Нагадаємо, що вранці 22 вересня Київ посідав п'яте місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Зафіксовано перевищення норми у 7,5 раза.
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