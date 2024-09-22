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У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря
До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують менше перебувати на вулиці
фото: glavcom.ua

Київська ОВА зауважує, що задимлення пояснюється сезонними перепадами температури

У Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Наразі їх осередки в регіоні загасили. Про це повідомляє Київська ОВА.

«За результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону», – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА зауважує, що задимлення пояснюється сезонними перепадами температури, через що продукти горіння майже не розсіюються.

До покращення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

  • менше перебувати на вулиці,
  • закривати вікна та не проводити провітрювання,
  • пити багато води.

Нагадаємо, що вранці  22 вересня Київ посідав п'яте місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Зафіксовано перевищення норми у 7,5 раза.

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Теги: Київ Київщина повітря пожежа погода прогноз погоди

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