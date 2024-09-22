У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря

До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують менше перебувати на вулиці

Київська ОВА зауважує, що задимлення пояснюється сезонними перепадами температури

У Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Наразі їх осередки в регіоні загасили. Про це повідомляє Київська ОВА.

«За результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону», – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА зауважує, що задимлення пояснюється сезонними перепадами температури, через що продукти горіння майже не розсіюються.

До покращення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

менше перебувати на вулиці,

закривати вікна та не проводити провітрювання,

пити багато води.

Нагадаємо, що вранці 22 вересня Київ посідав п'яте місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Зафіксовано перевищення норми у 7,5 раза.