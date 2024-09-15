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Нічна атака безпілотників на Смоленську область: виникла пожежа (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака безпілотників на Смоленську область: виникла пожежа (відео)
У Смоленській області працювали системи ППО
фото: vchkogpu

Над Смоленською областю системи ППО нібито збили безпілотники

У ніч проти 15 вересня безпілотники атакували Смоленську область у Росії. Губернатор Василь Анохін заявив, що нібито системи ППО збили два дрони над регіоном.

«Сьогодні над Рославльським та Смоленським районами спрацювали сили ППО для відбиття атаки двох українських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає», – йдеться у повідомленні.

Водночас російські пабліки публікують відео пожежі у Смоленській області після атаки безпілотників.

Також міноборони Росії заявило про нібито збиття 29 безпілотних літальних апаратів:

  • 15 над територією Брянської області;
  • п'ять – над Курською областю;
  • чотири – над Смоленською областю;
  • два – над Орловською областю;
  • по одному – над територіями Білгородської, Калузької та Ростовської областей.

Нагадаємо, що раніше у Росії зайнялась масштабна пожежа на заводі «Пластик» в Тульській області. Про це повідомляють росЗМІ. Площа загоряння була близько 1500 кв. метрів.

До слова, у серпні, почалась потужна пожежа у Москві. Спалахнула двоповерхова адміністративна будівля на заході російської столиці.

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Теги: росія росіяни безпілотник пожежа системи ППО Міноборони РФ

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