У столичному метро пасажир потрапив під потяг: рятувальники повідомили деталі

Потерпілого з травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна передано медикам для подальшої госпіталізації

Увечері 29 серпня в Києві на станції метро «Університет» чоловік 2004 року народження впав на рейки під час прибуття поїзда. Рятувальники деблокували потерпілого з-під вагона. Про це повідомляє ДСНС.

«На станції метро «Університет» чоловіка затисло під вагоном потяга. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка з-під вагона», – розповіли рятувальники.

Зазначається, що потерпілого 2004 року народження з травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна передано медикам для подальшої госпіталізації.

Всі обставини встановлюватимуть правоохоронці. Рух поїздів червоною лінією метро було відновлено у звичайному режимі.

Як повідомлялося раніше, увечері, 29 серпня, дві станції столичного метрополітену були зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг.

Нагадаємо, у Києві пропонують встановити захисні екрани в метрополітені на станціях «Золоті Ворота» та «Університет». Відповідна петиція з’явилась на сайті міської ради ради на тлі декількох інцидентів на станціях «Золоті Ворота» та «Університет», коли пасажири потрапили під потяг.

Як повідомлялося, 28 червня на станції метро «Золоті Ворота» жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона.

У той же день на станції столичного метро «Золоті ворота» пасажир потрапив під потяг. Аналогічний інцидент з іще одним чоловіком стався і на станції «Університет».