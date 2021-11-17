У будинках на семи вулицях Києва зникла вода: адреси, причина

«Київводоканал» повідомив про відключення водопостачання

У середу, 17 листопада, через планові та аварійні відключення відсутнє холодне водопостачання у частині будівель столиці. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, із 09:00 до 18:30 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

бульв. Перова, 27Б;

просп. Шухевича, 18;

вул. Кибальчича, 2, 2А, 1.

У зв’язку з пошкодженнями на мережі станом на ранок тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Костянтинівська, 44

вул. Гродненська, 36

вул. Гната Хоткевича, 18

вул. Михайла Донця, 21А, 23, 23А, 25.

Нагадаємо, 16 листопада через аварію на мережі без води залишився центр Києва.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.