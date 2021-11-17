У будинках на семи вулицях Києва зникла вода: адреси, причина
«Київводоканал» повідомив про відключення водопостачання
У середу, 17 листопада, через планові та аварійні відключення відсутнє холодне водопостачання у частині будівель столиці. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Так, із 09:00 до 18:30 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- бульв. Перова, 27Б;
- просп. Шухевича, 18;
- вул. Кибальчича, 2, 2А, 1.
У зв’язку з пошкодженнями на мережі станом на ранок тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Костянтинівська, 44
- вул. Гродненська, 36
- вул. Гната Хоткевича, 18
- вул. Михайла Донця, 21А, 23, 23А, 25.
Нагадаємо, 16 листопада через аварію на мережі без води залишився центр Києва.
До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.
З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.