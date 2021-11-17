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    У будинках на семи вулицях Києва зникла вода: адреси, причина

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    У домівках частини киян зникла вода - У будинках на семи вулицях Києва зникла вода: адреси, причина
    У домівках частини киян зникла вода
    фото з відкритих джерел

    «Київводоканал» повідомив про відключення водопостачання

    У середу, 17 листопада, через планові та аварійні відключення відсутнє холодне водопостачання у частині будівель столиці. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Так, із 09:00 до 18:30 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    • бульв. Перова, 27Б;
    • просп. Шухевича, 18;
    • вул. Кибальчича, 2, 2А, 1.

    У зв’язку з пошкодженнями на мережі станом на ранок тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Костянтинівська, 44
    • вул. Гродненська, 36
    • вул. Гната Хоткевича, 18
    • вул. Михайла Донця, 21А, 23, 23А, 25.

    Нагадаємо, 16 листопада через аварію на мережі без води залишився центр Києва.

    До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

    З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    У будинках на семи вулицях Києва зникла вода: адреси, причина