Пасажир влаштував бійку з провідником у поїзді Київ-Одеса



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Провідник після бійки потрапи до лікарні

У п’ятницю, 8 березня, пасажир розпочав бійку у поїзді «Інтерсіті» №763 Київ-Одеса зі стюардом. Про це повідомив заступник начальника департаменту пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан.

За його словами, в результаті молодий співробітник отримав пошкодження обличчя, його було госпіталізовано.

«Поліція спрацювала чітко - по станції Козятин зловмисника затримано. Ми будем робити все необхідне для того, щоб негідник був покараний згідно із законом», - написав він у Facebook.

Красноштан заявив, що нападник був «неадекватний».

Посадовець поскаржився, що у поїздах відсутній супровід поліції. Проте Нацполіція пропонує купити у них послуги охорони, а «Укрзалізниця» вважає поїзди публічним місцем.

«На сьогодні не потрібно нічого і нікого охороняти - необхідно забезпечити громадський порядок у пасажирських поїздах, які за визначенням є публічним місцем», - заявив він.

Для запобігання таким ситуаціям необхідно терміново забезпечити забезпечення громадського порядку в пасажирських поїздах силами Національної поліції/Національної гвардії, заявив Красноштан.