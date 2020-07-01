Небезпечно купатися: фахівці розповіли про якість води у столиці
Досліджені проби води відкритих водойм у Києві не відповідають вимогам Державних санітарних правил
Досліджені проби води в місцях масового відпочинку у Києві не відповідають офіційним вимогам – там було виявлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички та інших показників. Ще на кількох пляжах вода у питних фонтанчиках також не відповідає нормі.
Про це 30 червня повідомили у Держпродспроживслужбі.
Зазначається, що досліджені проби води відкритих водойм станом на 19 червня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.
Зокрема, за такими показниками:
- перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах «Тельбін» та «Пуща-Водиця»;
- колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж «Пуща-Водиця»;
- запах: пляж «Галерний»;
- водневий показник – пляжі «Галерний» та «Вербний»;
- біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі «Вербний» та «Пуща-Водиця».
Крім того, не відповідає нормам вода у питних фонтанчиках:
- загальне мікробне число: пляж «Вербний»;
- наявність загальних колі форм: пляжі «Венеція», «Вербний», «Веселка», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка» та «Тельбін»;
- нітрити: пляжі «Веселка» та «Тельбін».
У Держспоживслужбі зазначили, що про результати досліджень проінформована Київська міська державна адміністрація та комунальне підприємство «Плесо».
До слова, глава МОЗ допустив закриття курортів в Україні через сплеск коронавірусу.