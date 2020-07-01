Небезпечно купатися: фахівці розповіли про якість води у столиці

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Про результати досліджень якості води проінформована Київська міська державна адміністрація та комунальне підприємство «Плесо»

Досліджені проби води відкритих водойм у Києві не відповідають вимогам Державних санітарних правил

Досліджені проби води в місцях масового відпочинку у Києві не відповідають офіційним вимогам – там було виявлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички та інших показників. Ще на кількох пляжах вода у питних фонтанчиках також не відповідає нормі.

Про це 30 червня повідомили у Держпродспроживслужбі.

Зазначається, що досліджені проби води відкритих водойм станом на 19 червня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.

Зокрема, за такими показниками:

перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах «Тельбін» та «Пуща-Водиця»;

колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж «Пуща-Водиця»;

запах: пляж «Галерний»;

водневий показник – пляжі «Галерний» та «Вербний»;

біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі «Вербний» та «Пуща-Водиця».

Крім того, не відповідає нормам вода у питних фонтанчиках:

загальне мікробне число: пляж «Вербний»;

наявність загальних колі форм: пляжі «Венеція», «Вербний», «Веселка», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка» та «Тельбін»;

нітрити: пляжі «Веселка» та «Тельбін».

У Держспоживслужбі зазначили, що про результати досліджень проінформована Київська міська державна адміністрація та комунальне підприємство «Плесо».

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