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    Небезпечно купатися: фахівці розповіли про якість води у столиці

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    <span>Про результати досліджень якості води проінформована Київська міська державна адміністрація та комунальне підприємство &laquo;Плесо&raquo;</span> - Небезпечно купатися: фахівці розповіли про якість води у столиці
    Про результати досліджень якості води проінформована Київська міська державна адміністрація та комунальне підприємство «Плесо»

    Досліджені проби води відкритих водойм у Києві не відповідають вимогам Державних санітарних правил

    Досліджені проби води в місцях масового відпочинку у Києві не відповідають офіційним вимогам – там було виявлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички та інших показників. Ще на кількох пляжах вода у питних фонтанчиках також не відповідає нормі.

    Про це 30 червня повідомили у Держпродспроживслужбі.

    Зазначається, що досліджені проби води відкритих водойм станом на 19 червня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.

    Зокрема, за такими показниками:

    • перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах «Тельбін» та «Пуща-Водиця»;
    • колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж «Пуща-Водиця»;
    • запах: пляж «Галерний»;
    • водневий показник – пляжі «Галерний» та «Вербний»;
    • біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі «Вербний» та «Пуща-Водиця».

    Крім того, не відповідає нормам вода у питних фонтанчиках:

    • загальне мікробне число: пляж «Вербний»;
    • наявність загальних колі форм: пляжі «Венеція», «Вербний», «Веселка», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка» та «Тельбін»;
    • нітрити: пляжі «Веселка» та «Тельбін».

    У Держспоживслужбі зазначили, що про результати досліджень проінформована Київська міська державна адміністрація та комунальне підприємство «Плесо».

    До слова, глава МОЗ допустив закриття курортів в Україні через сплеск коронавірусу.

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