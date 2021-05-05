У Києві знову горіло кладовище

На території кладовища горіло сміття в семи окремих осередках

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи

У вівторок, 4 травня, виникла пожежа на кладовищі на вул. Берковецькій у Подільському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 14:32, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що на території кладовища горіло сміття в семи окремих осередках на загальній площі 140 кв. м.

О 16:46 пожежу було локалізовано та о 17:01 ліквідовано.

Основна складність гасіння пожежі полягала у відсутності постійних джерел водопостачання, а також в тому, що усі сім осередків займань знаходились в різних частинах кладовища.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, 22 квітня на світанку сталося займання сміття на території кладовища на Берківцях на площі 200 кв. м.

28 квітня рятувальники Оболонського району провели профілактичний рейд на кладовищі.

Читайте також: