У Києві виявлено понад три десятки АЗС, що завищували ціни на пальне

АЗС, що необґрунтовано отримали виручку, оштрафовані на 1,4 млн грн

У травні Головне управлінням Держпродспоживслужби розпочало перевірку 107 автозаправних станцій у Києві. Станом на 6 червня було завершено 56 перевірок АЗС. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

Під час перевірок було встановлено, що 33 АЗС необґрунтовано отримали виручку на загальну суму в розмірі 707 тис. грн, за що передбачено адміністративно-господарські санкції згідно пункту 1 частини 1 статті 20 Закону України «Про ціни і ціноутворення» у розмірі 100% необґрунтовано одержаної виручки. Загальна сума необґрунтовано одержаної виручки та штрафу складає 1,414 млн грн.

За підсумками 20 перевірок порушень законодавства не встановлено.

Нині триває 27 перевірок.

Нагадаємо, після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація дещо змінилося на початку червня. Але ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.

Читайте також: