Одесит організував розбійний напад на свого роботодавця



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Прокуратура: підозрюваний в організації розбійного нападу на підприємця відповідатиме перед Законом

Прокурори Одеської місцевої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного в організації розбійного нападу. Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Нагадаємо, у жовтні минулого року до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що мешканець Одеси намагається організувати розбійний напад на свого роботодавця – місцевого підприємця для заволодіння коштами.

З метою попередження злочину та захисту життя та здоров’я громадянина правоохоронці зімітували напад на підприємця, під час чого начебто виконавець злочину напав на чоловіка, коли той йшов за автомобілем до гаражу та, погрожуючи зброєю, заволодів його грошима.

Половину цих грошей замовник мав отримати від виконавця через декілька годин після скоєння злочину.

Під час передачі обумовлених коштів зловмисника затримали співробітники поліції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Приморського відділу поліції за оперативного супроводу працівників Одеського управління ДВБ Національної поліції України (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 187 КК України).

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що суд відпустив ексначальника одеської поліції під заставу у пів мільйона