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    У центрі Києва таксист збив дівчину на пішохідному переході (фото, відео)

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    На місці ДТП працювали поліцейські та медики - У центрі Києва таксист збив дівчину на пішохідному переході (фото, відео)
    На місці ДТП працювали поліцейські та медики
    Фото: Інформатор

    Дівчину госпіталізували зі струсом головного мозку та травмами кінцівок

    У понеділок, 18 березня, на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва сталася ДТП: таксист на Hyundai збив дівчину, коли вона переходила дорогу на пішохідному переході. В результаті інциденту потерпілу госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

    Подія трапилася близько 22:50. Про це повідомляє Інформатор.

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    За даними поліції, таксист прямував по вулиці Богдана Хмельницького. У цей момент дівчина переходила дорогу на пішохідному переході. Не загальмувавши, Hyundai на швидкості наїхав на пішохода.

    В результаті дівчину госпіталізували зі струсом головного мозку та травмами кінцівок.

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    У центрі Києва таксист збив дівчину на пішохідному переході (фото, відео)
    У центрі Києва таксист збив дівчину на пішохідному переході (фото, відео)
    У центрі Києва таксист збив дівчину на пішохідному переході (фото, відео)
    У центрі Києва таксист збив дівчину на пішохідному переході (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював наряд патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі того, що сталося, встановлять правоохоронці.

    Нагадаємо, 18 березня ввечері неподалік Бабиного Яру, на перехресті вулиць Дорогожицької та Олени Теліги, зіткнулися три машини: два легковики та одна маршрутка.

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