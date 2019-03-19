У центрі Києва таксист збив дівчину на пішохідному переході (фото, відео)
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Дівчину госпіталізували зі струсом головного мозку та травмами кінцівок
У понеділок, 18 березня, на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва сталася ДТП: таксист на Hyundai збив дівчину, коли вона переходила дорогу на пішохідному переході. В результаті інциденту потерпілу госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Подія трапилася близько 22:50. Про це повідомляє Інформатор.
За даними поліції, таксист прямував по вулиці Богдана Хмельницького. У цей момент дівчина переходила дорогу на пішохідному переході. Не загальмувавши, Hyundai на швидкості наїхав на пішохода.
В результаті дівчину госпіталізували зі струсом головного мозку та травмами кінцівок.
На місці події працював наряд патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі того, що сталося, встановлять правоохоронці.
Нагадаємо, 18 березня ввечері неподалік Бабиного Яру, на перехресті вулиць Дорогожицької та Олени Теліги, зіткнулися три машини: два легковики та одна маршрутка.